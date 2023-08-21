Kredi kartı borçları 882 milyar liraya yükseldi, icradaki dosya sayısı 21 milyonu aştı

Yurttaşın yılın ilk sekiz ayında kredi kartı borç bakiyesi yüzde 94,4 oranında artarak 882 milyar liraya kadar çıktı. Bankalara olan borçları 2 trilyon 343 milyar liraya ulaştı ve icra dairelerinde bulunan dosya sayısı 21 milyon 783 bin oldu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 4-11 Ağustos haftasında 25,1 milyar lira artarak 2 trilyon 343 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Borçlanmada rekor yaşandığının altını çizen Bulut, şöyle devam etti:

“Aynı haftada tüketici kredilerinde 6,9 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 18,2 milyar liralık artış yaşandı. Yılın ilk 8 ayında tüketici kredileri yüzde 30,4 artarak 1 trilyon 461 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 94,4 oranında artarak 882 milyar liraya kadar çıktı. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacakları ise yılbaşından bu yana 7,1 milyar liralık artışla 37,4 milyar liraya çıktı.”

İcradaki dosya sayısı: 21 milyon 783 bin

Yıl başından bu yana icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artarak 8 milyon 947 bine çıktığını belirten Bulut, “UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 783 bin oldu” dedi.