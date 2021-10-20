Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'den Türk bankaları kararı

Fitch'in bankacılık sektörü faaliyet ortamı hakkındaki notunun "Türkiye'nin makroekonomik ve politik oynaklığından, TL'nin zayıflığından, enflasyon baskılarından ve özellikle yüksek dış borç ve mevduat dolarizasyonu göze alındığında yatırımcı iştahına maruz kalınmasından" kaynaklanan riskleri yansıttığı belirtiliyor.

Fitch, Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimin teşkil ettiği risklerin bankaları orta vadede daha da zorlayabileceğini belirtti.

Raporda TL'nin 2021'in ilk dokuz ayında dolar karşısında yüzde 16 değer kaybettiği ve Eylül'de 100 baz puan faiz indirimine gidilmesinin ardından tekrar baskı altında kaldığı ifade edildi.

Raporda bankaların varlık kalitesi faaliyet ortamında yaşanan oynaklık, dövizle borçlanma, TL'deki yüksek faiz oranları ve inşaat, emlak, enerji ve turizm gibi yüksek riskli sektörlere maruz kalma nedeniyle baskı altında kaldığı belirtildi.