KPSS ücretlerine zam

ÖSYM'nin internet sitesinde bugün "2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu A Grubu ve Öğretmenlik" dokümanı yayımlandı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için başvuru tarihlerinin 28 Mayıs-14 Haziran 2021 olarak belirtildiği kılavuzda ücret ödeme için son gün 15 Haziran 2021 olarak duyuruldu.

Sınav ücretlerine ise her bir oturum için 10 TL zam yapıldı.

Buna göre sınav ücretleri KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 90,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) 65,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) 90,00 TL olarak açıklandı.

2020 yılında Genel Kültür, Genel Yetenek ve her bir oturum için 80 TL, Alan Bilgisi için 55 TL, ÖABT için ise 80 TL ücret alınmıştı.