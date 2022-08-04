KPSS skandalında adı geçen Yediiklim'e ilişkin çarpıcı iddia

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, KPSS sınavında adı geçen Yediiklim yayınlarına ilişkin, "Bu grup için Ankara’da konuşulan bir iddia ise cemaat bağlantısı. FETÖ’nün gidişinden sonra öne çıkan bir başka grupla ilişkilerinden söz ediliyor" ifadesini kullandı.

Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Son 10 yıldır sürekli sınav skandallarını konuşuyoruz ya...

2014 KPSS’nin ardından olanlara baktım. Sınava girenler ayağa kalkmıştı. Habertürk’ten aktarayım: “İsmail Adıgüzel’in ‘KPSS Tarihin Pusulası’ adlı kitabındaki sorularla, 2014-KPSS tarih sorularının birebir aynı olduğu ortaya çıktı.”

İşin ilginci bu durum yayınevi tarafından da kabul ediliyordu: “27 tarih sorusunun içerisinde, 21 sorunun kitapta yer alan sorularla benzeşmesi tamamen tesadüftür.”

Kitabın yazarı İsmail Adıgüzel bile olaya şaşırmıştı:

“Ben bile şok yaşadım soruları görünce. Afalladım açıkçası. Yine de tesadüf olduğuna inanıyorum.”

Kitabı şimdi hangi yayınevi basıyor diye baktım. Bir de ne göreyim? Yediiklim grubundan “Doğru Tercih” yayınları.

Kısacası aynı sorunu aynı insanlar etrafında tartışıyoruz.

Hatta...

Bu grup için Ankara’da konuşulan bir iddia ise cemaat bağlantısı. FETÖ’nün gidişinden sonra öne çıkan bir başka grupla ilişkilerinden söz ediliyor."