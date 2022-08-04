KPSS skandalı sonrası bu açıklamayı yaptı: Yeni ücret almayacağız

Şaibe iddialarıyla gündeme gelen, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" dedi.