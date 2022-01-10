KPSS mağduru öğretmenler tepkili: ‘Mülakatın kendisi haksızlık, neden elendiğimizi bilmiyoruz’

Devlet okullarında çalışmak için KPSS'ye giren ve oldukça yüksek puan alıp derece yapan birçok öğretmen, AKP iktidarının düzenlediği mülakatlar sonrası elenmelerine isyan etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan öğretmen ataması mülakat sorunu üzerine bugün 13.00'te Ankara Ulus'ta mağdur öğretmenler bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM’de görüşülürken, ataması yapılmayan öğretmenler mülakat sorunlarını ve mağduriyetlerini Ankara’da protesto etti.

#mulakatmagduruUlusta etiketiyle bir Twitter çalışması da yapan öğretmenler KPSS’de yüksek puanlar almalarına rağmen mülakatta elenen mağdurlar için mülakatın kaldırılması ve haklarının verilmesi çağrısı ile Ankara Ulus’ta toplandı.

KPSS’den yeterli puan aldıkları halde mülakatta elendiklerini vurgulayan öğretmenler, Ulus Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı.

"Üç sınavı geçtik, 3 dakikada elendik", "Mülakat değil, liyakat", "Fazlasını değil, hakkımızı istiyoruz" sloganlarının yazılı olduğu dövizleri taşıyan öğretmenler, mağduriyetlerinin giderilmesini ve haklarının verilmesini talep ettiklerini yinelediler.

soL, hakkı yenen ve yaşanan haksızlıkların ortadan kaldırılması için çaba harcayan KPSS mağduru öğretmenlerden biri ile görüştü.

'Üç dakika süren dört soruluk mülakatla bu mesleğe nasıl yetersiz görülebiliyorum?'

Hem eyleme hem de yaşadıklarına dair konuşan mağdur öğretmen, “2021 KPSS'de 82,9 puan aldım ve alanımda 346. oldum. Sonrasında yapılan sözlü sınavda bana yöneltilen dört soruyu da cevaplamıştım. Fakat üç dakika suren sözlü sınavla puanım 56'ya düşürüldü. Üç dakika süren dört soruluk mülakatla bu mesleğe nasıl yetersiz görülebiliyorum? Bizler eğitim fakültesinde ölçme ve değerlendirme dersi alırız. Eğitim bilimleri hocalarımız bize şunu öğretir, klasik tipte ölçme araçlarından sözlü sınavlar objektif değildir, subjektiftir” ifadelerini kullandı.

‘Cevaplarımız objektif biçimde kaydedilmiyor’

“MEB'in yaptığı sözlü sınavda kamera ile kayıt alma yok, cevaplarımız objektif bir şekilde kaydedilmiyor. Bir odanın içerisinde üç komisyon üyesi ve bir de biz varız. Bize Yöneltilen sorular ve cevaplara verilen puanlar bile bu kadar subjektifken nasıl olur da puanlarımız, aldığımız dereceler bir anda 60 puanın altına çekilir?” diye soran KPSS mağduru öğretmen, şunları söyledi:

‘Sicilimde bir şey mi var acaba, suçum nedir sorularına yanıt arıyoruz’

“Eğer elenme sebebimiz mülakat değil de güvenlik soruşturması ise başta bunu yapacak olan kurum MEB değil yargıdır. Eğer güvenlik soruşturmasından elendiysek bize bunun sebebini söyleseler hukukî yollara oradan devam etsek. Fakat bu da söylenmiyor. Binden fazla öğretmen adliye ve emniyet müdürlüğü arasında mekik dokuyoruz. Sicilimde bir şey mi var, suçum ne sorularına cevap arıyoruz. Karakolun önünden bile geçmemiş, trafik cezası bile olmayan öğretmenler acaba ben ne yaptım sorusuna cevap arıyoruz”.

Bugün Ankara Ulus’ta KPSS mağduru öğretmenler tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına da değinen mağdur öğretmen şunları paylaştı:

‘Elenen öğretmenlerin neden elendiklerini bilmiyoruz’

“Mağdur öğretmenler Ulus’ta bir basın açıklaması yaptılar. Elenen öğretmenler Valilikten bir izin alarak bu basın açıklamasını gerçekleştirdiler. Sıkıntılı olan kısım ise şu. Elenen öğretmenlerin neden elendiklerini bilmiyoruz. Ben neden elendiğimi bilmiyorum. Örneğin, elenme sebebim vakti zamanında 'FETÖ’nün bir okulunda çalışmak mıdır, yoksa muhalif olmak mıdır? Acaba öylesine mi elediler, hiç bilmiyorum. Ancak elenen toplamın içerisinde hakkını Allah’tan arayan, Erdoğan’dan talep eden isteyen ekip de var."

“Benim için sıkıntı yaratan şey şu. Ben hem bundan sıyrılmak istiyorum hem de hakkımı aramaya çalışıyorum. Açıkçası bir şey yapamıyor, elim kolum bağlı bekliyorum üç haftadır. Eylem yapan arkadaşlar kendi kendilerine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sendika ya da başka bir kurum tarafından da desteklenmediler."

‘Her şeyden önce mülakatın kendisi bir haksızlık’

“Ortada ciddi bir haksızlık var. Oradaki insanların kim olduğunun bir önemi yok, gerçekten de büyük bir haksızlık var ortada. Her şeyden önce zaten mülakat bir haksızlık, adaletsizlik. Gündemde kalalım istiyorum. Çünkü birileri bizi duysun istiyoruz. Unutulup gitmesinden kaygı duyuyorum. Gerçekten yüzde 3’lük bir dilim var. Yüzde 97’si atanıyor. Yüzde 3’ü için elendi diyorlar ama... Gerçekten insanın yaşam fonksiyonları duruyor. 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de açıklanan mülakat sonucu ile dünyamız başımıza yıkıldı. Tüm hayallerimizi, umutlarımızı elimizden aldılar” ifadelerini kullandı.

‘İtirazımızın sonuçları 14 Ocak tarihinde belli olacak’

soL’un "Bundan sonrası için nasıl bir yol haritanız olacak?" sorusuna da cevap veren mağdur öğretmen, itirazlarının sonucunun 14 Ocak’ta netlik kazanacağını ancak sonucu şimdiden tahmin ettiklerini ifade etti:

“Geçen hafta çarşamba günü itirazımızı yaptık. 14 Ocak tarihinde onun sonucu belli olacak. Ancak muhtemelen bu itiraz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilecek. Yani, ‘Maddi hata bulunamamıştır’ gerekçesiyle... Sonra ise 60 gün içerisinde dava açma hakkımız var. İdare mahkemesine iptal davası açabiliyoruz. Dava sürerken de çaresizce beklemek zorunda bırakılıyoruz. Yaşatılan bu mağduriyetin bir an önce düzeltilmesini, hakkımızın geri verilmesini istiyorum".