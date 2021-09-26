Kozlu'da belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Zonguldak'ta AKP'li Kozlu Belediyesi'nde bağımsız meclis üyesi Celal Murat Birinci bugün uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

İlçe merkezinde bugün saat 15.30 sıralarında maskeli olduğu iddia edilen saldırganın silahından çıkan iki kurşunla omzundan ve kasığından yaralanan Birinci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, maskeli kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Birinci, ilçedeki bazı imarsız inşaatlara karşı açtığı davalarla gündeme gelmişti.

CHP'den ihraç edilmişti

Bir süre önce CHP'den "parti disiplinine uymadığı" gerekçesiyle ihraç edilen Birinci'nin açtığı davalar sonucu ilçedeki birçok inşaat durdurulmuştu. Kozlu Belediyesi’nin AKP’li başkanı Ali Bektaş da İçişleri Bakanlığı’nın verdiği izinle Birinci’nin açtığı bazı davalarda yargılanıyordu.