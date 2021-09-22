Çay paketiyle rüşvet alan AKP'li... Ayrıntılar iddianameye girdi

22 Aralık 2020 tarihinde rüşvet alırken yakalanıp tutuklu olarak yargılanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Karakaş’ın çay paketleri içinde rüşvet aldığını belgeleyen tapeler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının tamamladığı iddianameye girdi.

İddianameye göre mahkeme kararıyla yapılan teknik takipte Karakaş, belediyeye iş yapan müteahhit Türüt’ün hak edişlerini fazla ya da erken ödemesi karşılığında çay paketleri içinde rüşvet aldığı belgelendi. Rüşvet görüşmeleri polis dinlemesine takılan daire başkanı ve müteahhitin ilk görüşmesi, 23 Ekim 2020 tarihinde İlkadım ilçesindeki bir kafede gerçekleşti. Türüt, kafeden ayrıldıktan sonra kendisine ait araçtan iki çay paketini Karakaş’ın aracına bıraktı.

İlk görüşmeden sonra ailesiyle birlikte Rize İkizdere’ye tatile giden Karakaş’ın, yine müteahhit Türüt tarafından rezerve edilen Ridos Termal Otel'de 3 gün kalıp ücret ödemeden ayrıldığı, 5 bin 977 TL’lik konaklama ücretinin ise Türütler İnşaat tarafından ödendiği savcılık iddianamesine girdi.

Parola: Çayın arabada

21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen ikinci görüşmede polis, Karakaş’ın aracında çay paketlerine gizlenmiş 30 bin TL ile birlikte ikiliye suçüstü yaptı. Karataş’la birlikte tutuklanan, ele geçen 30 bin TL’yi rüşvet değil borç olarak verdiğini söyleyen Türüt’ün avukatı Ata Giritli, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na müvekkilinin yeniden ifadesinin alınması için başvurunca Türüt, belediyeden alacağı olan hak edişi erken veya daha fazla almak için para verdiğini kabul etti ve tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edildi.

Türüt’ün Karakaş’a çay paketi verdiğinin yer aldığı iddianamede ‘…şüphelilerin rüşvet suçuna ilişkin çay paketi içerisine maddi menfaati gizledikleri hususunun tespit edildiği’ kaydedilirken polis dinlemesine takılan rüşvet tapeleri de kanıt olarak iddianameye girdi:

Türüt: Çayın var arabada…

Karakaş: Abi zahmet ettin.

…

Türüt: Bir 500 at bana yarın... Atabilirsen 600 at.

Karakaş: Tamam zorlarım.

Türüt: Zorlayabilirsen öyle zorla abi. Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde

Karakaş: Tamam abi…

Türüt: Ben önümüzdeki hafta gelirim belki…

Karakaş: Şöyle, hatta az daha zorlayabilirsem sen biraz daha takviye yaparsın olur mu?

Türüt: Yaparım yaparım ama önümüzdeki hafta gelirim.

Çay paketlerindeki gizli servet

Karakaş’ın Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam odasında polis aramasında bulunan kasadan ise servet çıktı. Yine çay paketlerinin içinde 135 bin euro, 36 bin TL, biri 1 kg’lık külçe olmak üzere 5 kilo 550 gram altın, 13 adet çeyrek altın ebatlarında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 çeyrek altın, eşi dahil vekalet aldığı 8 kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı, kendisine ait bireysel emeklilik poliçesi ve 40 civarında gayrimenkul tapusu ele geçirilen Karakaş’ın kasasına el konulup banka hesapları bloke edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının, Karakaş’la birlikte hesap sahibi 8 kişi hakkında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)’ndan talep ettiği inceleme sonucu gönderilen raporda “Analiz konusu şahısların mal varlıkları/parasal işlem hacimleri ile gelirleri arasında uyumsuzluğun bulunduğu, savcılık evrakında belirtilen tarihlerden itibaren (şahısların Bahattin K’ya verdikleri vekalet tarihleri, Bahattin K tarafından adlarına hesap açılış tarihleri, adlarına kredi çekim tarihleri) gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin ve sahip olduğu, alıp sattığı mal varlıklarının savcılık evrakında belirtilen suç gerçekleştirilmiş olabileceği” belirtildi.

Ek dava açıldı: Rüşvetin yanı sıra kara para aklama suçu

Soruşturma kapsamında adlarına hesap açılan veya gayrimenkul alınan kişilerden adına 2 daire bulunan A.K. dairelerin kendisine ait olmadığını, Karataş’ın kendisine, “Belediyede memurum. Üzerime alamıyorum” dediği için kendi adına tapu çıkarıldığını söyledi. Adına hesap açılan şahıslar ise bankadaki hesaplarda bulunan para veya altınlardan haberdar olmadıklarını beyan etti.

Savcıya ifade veren emlakçı C.D. ise Karataş’ın kendisinden, yurt dışında yaşayan bir akrabasının kira getirisi olan dükkan istediği söylediğini, 5-6 ay sonra da dükkan için kuzenlerinin para gönderdiğini, memur olması nedeniyle paranın kendi adına kayıtlı banka hesaplarında kalmasını istemediğini dile getirerek kendi adına açtıkları hesaba 1 milyon 200 bin lira yatırdıklarını, Karataş’ın bir ay sonra yine yurt dışındaki akrabasından para geldiğini söylemesi üzerine eşi üzerine 900 bin TL yatırıp banka cüzdanlarını da kendisine verdiğini, bankadaki paranın 400-500 bin TL’sini altına yatırım yapacağını söyleyen Karataş’a verdiğini anlattı.

Savcılık, adlarına banka hesabı açılan ya da gayrimenkul alınan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken kanıt ve tanık beyanlarıyla hazırlanan iddianame doğrultusunda, Karataş hakkında rüşvet paralarını aklamak için çeşitli banka işlemlerine tabi tuttuğu, başka kişiler adına açtırdığı hesaplar üzerinden işlemler yaparak söz konusu mal varlığı değerlerinin takibini engellemek kastıyla rüşvet suçunun yanı sıra kara para aklama suçundan da ek dava açıldı. Karataş 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.