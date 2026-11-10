Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık, Adli Tıp raporuna itiraz etti

Ergenekon operasyonu nedeniyle tutukluyken Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na 4 Kasım'da gönderilmişti . Raporda Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Savcılık, Kozinoğlu’nun kalp hastalığı nedeniyle öldüğü yönündeki raporunu eksik buldu. İtirazda, Kozinoğlu’nun tırnaklarında, saçlarında ve sabunlaşmış dokusunda antimon tespit edildiği belirtildi. Buna karşılık, incelenen 7 toprak örneğinde antimon bulunmadığına dikkat çekildi.

Savcılık, bu bulguların, antimonun yalnızca mezar toprağından vücuda geçtiği yönündeki açıklamayı zayıflattığını belirterek rapora itiraz etti.

Adli Tıp raporu ne söylüyor?

Raporda, Kaşif Kozinoğlu’nun travmatik etki veya zehirlenme sonucu öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirlenmişti.

Ayrıca göğüs ağrısı nedeniyle kendisine verilen ilacın Kozinoğlu'nun ölümünde etkisi bulunmadığı değerlendirilmişti.

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerdeki kemik ve diş incelemelerinde göğüs kemiği ve kaburgalarda kırıklar belirlenmişti.

Bu kırıkların hastanede yapılan yeniden canlandırma işlemi (Duran kalbi yeniden çalıştırmak için yapılan işlem) sırasında meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmişti.

Ne olmuştu?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında AKP-Cemaat ortaklığıyla yürütülen Ergenekon operasyonları sürecinde tutuklanmış ve savunmasına kısa süre kala 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti.

Kozinoğlu’nun ölüm nedeni resmi olarak kalp krizi şeklinde açıklanmış ancak zamanda doğru müdahale yapılıp yapılmadığı ve zehirlenme iddiaları kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olmuştu. Olayla ilgili 2012 yılında kamera kayıtları ile tıbbi belgeler incelenmiş, cezaevi personeli ile koğuş arkadaşları ve eşinin ifadelerine başvurulmasının ardından takipsizlik kararı verilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 Eylül’de dosyanın yeniden incelendiğini ve takipsizlik kararının bozulduğunu duyurdu.

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen genel soruşturmada bugüne kadar 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Aralarında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski MİT mensubu Enver Altaylı, infaz koruma memuru ve acil tıp teknisyenlerinin de yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı, 1 memur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı gün Silivri başsavcılığınca başlatılan soruşturmada olay tarihi cezaevinde görevli 10 kişi gözaltına alındı. 10 Eylül’de bir kişi tutuklandı, dokuzuysa adli kontrolle serbest bırakıldı. 10 Eylül’de biri muhabir, biri kameraman ve yedisi sağlık çalışanı dokuz kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerden üçü tutuklandı. Tutuklananlardan biri de gazeteci Selahattin Günday.

12 Eylül’de Kozinoğlu’nun mezarı açıldı. Üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinin katıldığı çalışmada mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı.

Soruşturmada 14 Eylül’de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Dizinin 123’üncü bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterin, gerçekte Kozinoğlu’nu anlattığı öne sürülmüştü. Dizide Kaşifoğlu karakteri cezaevinde spor yaptıktan sonra fenalaşıyordu. Ardından "Kara" isimli karakterin Kaşifoğlu’nun koluna şırıngayla bir şey enjekte edip öldürüldüğü görülüyordu. Bu ölüme daha sonra kalp krizi süsü verilmişti.

Senarist Raci Şaşmaz ifadesinde dizinin kurgu, karakterlerinse hayal ürünü olduğunu söyledi. Senaryoya müdahale edildiği iddialarını reddetti.

Başsavcılık, 16 Eylül’de diziye inceleme başlatıldığını duyurdu.

17 Eylül’de Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım dahil dört kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılık, Eski Silivri başsavcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı. Ataman ve Uğur hakkındaysa ev hapsi kararı verildi.

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