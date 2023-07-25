Kozan'da deprem: Birkaç ahır zarar gördü, metruk bina kısmen yıkıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılırken, yetkili isimlerden gelen ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

'Birkaç ahır zarar gördü'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi aldıklarını söyledi.

Merkez üssü Kozan ilçemiz olan 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Şu an itibariyle bize ulaşan can ve mal kaybı bilgisi yoktur. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) July 25, 2023

'Olumsuz ihbar yok, tarama sürüyor'

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da yaşanan depremle ilgili, "Kahramanmaraş depremlerin artçı şoku olarak kabul edebiliriz. Şu ana kadar gelen bilgilerde olumsuz ihbar yok, tarama sürüyor. 6 Şubat depreminden sonra bu sarsıntıların süreceğini belirtmiştik" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ise Kozan ve Ceyhan'da şu ana kadar olumsuz bir ihbar olmadığını ifade etti.

Metruk bina hasar aldı

Depremin etkisiyle Kozan ilçesinde bulunan metruk bir bina kısmen yıkıldı.

Artçı depremler sürüyor

Saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,2 olmak üzere 3 artçı deprem daha oldu.