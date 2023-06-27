Köylülerden Tokat Valiliği önünde maden protestosu

Tokat merkeze bağlı Günçalı köylüleri özel bir maden firmasının köydeki maden arama çalışmalarını Tokat Valiliği önünde yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 350 kişinin bulunduğu protestoda "Su ve Vicdan Nöbetindeyiz', "Toprağın Üstü Altın'dan da Değerli" yazılı pankartlar açıldı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, yaptığı konuşmada, "Buğday ve şeker pancarı olan yöremizin yer altı ve yer üstü sularını kirletecekler. Çamlıbel Ovası'nın devamında Yeşilyurt, Sulusaray köylerimiz, Yozgat Kadışehri köylerimiz sonrasında Amasya ve Tokat tarım alanlarını sulayan Süreyya Bey Barajı ve Yeşilırmak devamında Çarşamba ve Terme ovalarına kadar ulaşacak bir sulama suyu kaynaklarının kirlenmesine sebep olacaklar. Bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar verecek bu duruma duyarsız kalmayacağız" dedi.

Günçalı Köyü Dernek Başkanı Ali Başak ise "Kutsal topraklarımızı talan edecekler, yok edecekler. Bizler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Güzelce Barajı'ndan sulanan Çamlıbel Ovası gelecekte 45 tane köyde üretim yapan çiftçilerimiz alacakları ürünleri alamayacaklar. Tüm dünyanın derdi olan kanser hastalığına yakalanacaklar. Bizim mücadelemiz sadece bizim için değil, doğayı korumak içinde mücadele veriyoruz. Bizim toprağımızın üstü altından daha kıymetlidir" diye konuştu.