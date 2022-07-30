Köylüler tepki göstermişti: Ayvacık'ta uranyum sondajından çıkarılanlar görüntülendi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından başlatılan toryum-uranyum sondaj çalışmalarına bölge halkı isyan etmişti.

Sondajların ÇED raporu olmadan yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunan yurttaşlar Arıklı Dayanışması adıyla örgütlenme çalışmalarını tamamlamıştı. Geçtiğimiz günlerde bölgedeki kadınlar da Ayvacık Kaymakamlığı'na giderek çalışmaların durdurulmasını istemişti.

Tepkilere rağmen bölgedeki sondaj çalışmaları sürerken, bölgede yaşayanlar sondaj sırasında kullanılan kimyasalların ve açılan çukurların görüntülerini soL'a ulaştırdı.

Sondaj işlemi sırasındaki güvenlik zafiyeti de görüntülere yansıdı. Radyoaktif maddelerle çalışan ve zehirli gazlara maruz kalma riski yüksek olan işçilerin önlem olarak sadece sarı iş eldivenleri ve toz siperliği olan baret kullanması da dikkat çekti. Bölgeden toryum ve uranyum çıkartılması durumunda çevreye radon gazı gibi insan sağlığı ve çevre için tehlike yaratabilecek radyoaktif maddelerin salınması riski bulunuyor.

Sondaj sırasında kullanılan kimyasallar