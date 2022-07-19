Ayvacık'ta uranyum sondajına tepki sürüyor: Kadınlar kaymakamlığa gidiyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından toryum-uranyum sondaj çalışmaları başlatılmış, bölgede yaşayanlar duruma tepki göstermişti.

Çok sayıda noktada arama faaliyeti yürüten MTA ekipleri soL'un bölgeden edindiği bilgiye göre gece gündüz ormanlık alanda düzleme çalışmalarına devam ediyor.

Köylülerin aktardığına göre bölgede gece yarısına kadar sondaj çalışmaları sürdürülüyor

'Biz devletiz, çağırırız jandarmayı işimizi yaparız'

Öte yandan bölgeye giderek yetkililerle konuşup bilgi almaya çalışanlara ise MTA yetkilisi tarafından "Biz devlet kurumuyuz. Bu çalışmaları yaptığımız her yerde tarımdı, ormandı, çevreydi, tepki gösterenler çıkar. Çağırırız jandarmayı, işimizi yaparız" gibi söylemlerde bulunuldu.

Geçtiğimiz ay da Bayramiç Barajı'nın çok yakınında çalışma yapıldığını söyleyen bölge sakinleri yetkililere tepki gösterince, MTA çalışanları "izinleri olduğunu" iddia etmişti.

Suç duyurusunda bulunulmuştu

Sondajların ÇED raporu olmadan yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunan yurttaşlar "Arıklı Dayanışması" adıyla örgütlenme çalışmalarını tamamladı. Her çarşamba köyde toplanacak bölge sakinleri alınan kararları birlikte hayata geçirecekler.

Söz konusu sondaj platformları için ormanlık alanlar düzleniyor. Platformların kurulacağı başka noktalara ulaşmak için yol yapılması gerekebileceğinden çok sayıda ağacın kesilmesinden endişelenen yurttaşlar, henüz arama aşamasında bile yaşanabilecek tahribata işaret ediyor.

Öte yandan söz konusu çalışmanın toryum-uranyum sondajı olması nedeniyle bölgedeki radyoaktiviteden de endişe ediliyor.

Sondaj platformları için ormanlık alanlar düzleniyor

Kadınlar kaymakamlığa gidiyor

Bölgedeki köylerin kadınları yarın toplanarak Ayvacık Kaymakamlığı'na gidecek ve çalışmaların durdurulmasını isteyecek. Köylerdeki bilgilendirme toplantılarıysa devam ediyor.

Arıklı köyünde 70’li ve 80’li yıllarda açılan sondaj kuyularının yüksek radyasyon nedeniyle kapatılması sonrası çok sayıda kişinin kanserden öldüğü dile getiriliyor.