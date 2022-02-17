Köylüler maden şirketinin toplantısını engelledi

İzmir’in Ödemiş ilçesinin Kışla ve Gerçekli, Kurucuova, Kaymakçı ve Uzundere köylerinin meralık alanları Akfeld Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 150 yıllığına kiralandı. Seramik ve cam yapımında kullanılan Feldspat malzemesi için açılmak istenilen maden ocağı ile kırma eleme tesisinin ÇED toplantısını köylüler protesto etti.

ANKA'nın haberine göre Gerçekli köylüleri protesto sırasında Harman dalı oynarken, sarı renkli bir öküze “Beni alamayacaksınız” afişi giydirildi. Kadınlar, “İzmir’in dağlarında çiçekler açar”, "Dinamit değil kuzu sesi", "Taş kırığı yenmez", "Maden değil küçük Menderes" yazılı renkli dövizleri taşıdı. Kaymakçı ve Gerçekli'deki toplantılar köylülerin ve katılımcıların itirazı sonucu yapılamadı.

Köylüler 30 bin hektarlık alanı kapsayan 5 köye açılmak istenen maden ocağı alanında zeytin ve incir ağaçları olduğunu söyledi.

'Burayı madenciye vermeyeceğiz'

Zeytinlik ve incirlik alanlarının çiçeklenme döneminde dinamit, kırma ve eleme çalışmaları ile ortaya çıkacak tozlardan etkilenebileceğini de ifade eden köylüler, “Madenci defol, bu memleket bizim”, “Gerçekli bizimdir bizim kalacak” sloganları attı.

Bir vatandaş, “Geleceğimiz orada, geçim tarlamız orası. Çocuklarımızın geleceği parlak olsun istiyorum. Biz burayı madenciye vermeyeceğiz” dedi.

'Sarı öküzü verirsek bütün dağımız ovamız gidecek'

Maden istemediğini söyleyen bir başka vatandaş ise, “Dağlarımıza, verimli topraklarımıza eğer bir kazma dahi vurdurursak bir tane dahi maden firmasına teslim edersek bunun arkası gelecektir. Dağlarımız, ovamız kirlenecektir. Bu dağlar bizim sarı öküzümüzdür. Sarı öküzü verirsek bütün dağımız ovamız gidecek” diyerek maden firmasına itiraz etti.

Tutanak tutuldu

Köylülerin ve avukatların itirazına rağmen, Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri ve firma temsilcisi, toplantının yapılacağı kahvehanenin Ödemiş Belediyesi tarafından mühürlendiği, toplantının duyurulan yerde yapılamadığını tutanağa işlemedi.

Bunun üzerine mahalle muhtarı, avukatlar ve kent konseyi başkanı bu durumu kendileri ayrıca tutanak tutarak imza altına alırken, ÇED süreci için gereken halkın bilgilendirme toplantısının yapılamadığını bildirdi.