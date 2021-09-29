Köylüler JES projesine karşı açtıkları davayı kazandı: 'Rantçılara teslim etmeyeceğiz'

İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin Seferihisar'a bağlı Orhanlı köyünde yapılmak istenen jeotermal enerji santrali (JES) projesini halk sağlığına ve doğaya zarar vereceği gerekçesiyle iptal etti.

Mahkeme, asırlık zeytin ağaçlarını korumak için dava açan ve firmanın sondaj faaliyetlerini proje sahası ile alakası olmayan 2016 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir" kararını gerekçe göstererek yürüttüğünü öne süren köylüleri haklı buldu.

Anka'nın haberine göre mahkeme bilirkişi heyetinin "Projenin yüzey ve yeraltı sularını, tarımsal ürünleri ve toprağı kirletme riski yarattığı, sondaj alanının yerinin doğru olmadığı, sondaj kuyularının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle ağır metallerin ve çıkan gazların çevreye ve halk sağlığına zarar verebileceği" tespitlerini dikkate aldı.

'Vadiyi rantçılara teslim etmeyeceğiz'

Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. firmasının JES için yürüttüğü sondaj faaliyetlerini dava açarak durduran Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve 99 köylü kararı sevinçle karşıladı.

Zeytincilikle uğraşan köylülerden Ali Ulvi Ener, "Zeytincilik geleneğini atalarımızdan öğrendik ve sürdürüyoruz. Sürdürmekte de kararlıyız. Yaşam hakkımızın elimizden alınmasına razı olmayacağız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu vadiyi rantçılara teslim etmeyeceğiz." diye konuştu.