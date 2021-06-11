Seferihisar'da JES projesine karşı halk ÇED toplantısını durdurdu

İzmir Seferihisar‘a bağlı Orhanlı Köyü‘nde yapılmak istenen JES-RES-GES (Jeotermal, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi) entegre enerji santrali projesine karşı bugün köylüler bir protesto gösterisi yaptı.

Proje için bugün Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında yapılmak istenen Halkın Katılım Toplantısı’na köylüler yöresel giysileriyle katıldı ve yaptıkları protestoyla toplantıyı iptal ettirdi. Köylüler toplantı için gelen şirket yetkililerini davul ve zurnayla yaptıkları eylemle protesto etti.

Orhanlı Köyü Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Tahsin Akçil jeotermal enerji projelerinin durdurulması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Akçil Orhanlı Köyü'nün başta İzmir olmak üzere birçok şehirde yaşayan insanların gıda ihtiyacını karşıladığını ve Türkiye'nin farklı yerlerinden göç aldığını söyledi

"Yediden yetmişe köyümüzdeki herkes kültürüne, doğasına sahip çıkmak için burada" diyen Akçil şöyle konuştu:

"Yaşam alanımızın ortasına yapılmak istenen bu korkunç proje köyümüzü, erkence zeytin ağaçlarımızı, tarımsal üretimimizi yok edecek. Pandemi dönemi, on binlerce insana sağlıklı ve temiz gıda sağlayan köyümüz gibi üretim alanlarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Köyümüzde jeotermal enerji projelerinin durdurulması için hep birlikte mücadelemizi sonuna kadar sürdürecek ve erkence zeytin ağaçlarımızı atalarımızdan emanet aldığımız gibi çocuklarımıza emanet edeceğiz."