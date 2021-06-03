Seferihisar Semt Evi’nden 2023’e Çağrı etkinliği

İzmir'de pandemi koşullarının esnetilmesiyle birlikte Seferihisar Semt Evi, ilk açık hava etkinliğini bu akşam gerçekleştirdi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konuşmacı olduğu etkinlikte, sözlerine halkın büyük çaresizlik içerisinde ülkücü mafya lideri Sedat Peker’den, gerici tarikatlardan, sermaye odaklarından medet umduğunu vurgulayarak başladı. Burada çözümün sadece Erdoğan’ın gitmesi değil, Erdoğan ile beraber artan yıkımın topyekün bir kamulaştırma ile ancak çözülebileceğini ve Erdoğan’ı bugün iktidarda tutanın sadece AKP döneminde zengin olmuş, ihale alan şirketlerin değil, tekelci sermaye, yani Koçların Sabancıların olduğunu söyledi. Konuşmasında, bu düzene karşı kurulacak ittifakta hiçbir şekilde gerici odaklarla yanyana gelinmemesi gerektiğini ve her şekilde örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlik, Okuyan’a yöneltilen soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

Seferihisar Semt Evi her hafta Perşembe günü dostlarıyla buluşmaya devam edecek. 9 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte Toplumcu Anayasa konuşulacak.