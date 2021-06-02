TKP'den Beşiktaş'a çağrı: Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Cumartesi günü İstanbul'da düzenleyeceği basın açıklamasına çağrı yaptı.

"Yasaklara, yalanlara, yaşam ve emek düşmanlığına mecbur değiliz. Suçla, gericilikle, sömürüyle beslenen bu düzenin temellerini yıkalım!" diyen TKP, "Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için" çağrısıyla 5 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Beşiktaş'ta Hakan Pastanesi önüne davette bulundu.