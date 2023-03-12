Köyceğizliler buluştu: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

TKP'nin "Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz" başlıklı buluşması bugün Muğla Köyceğiz Belediye Kulak Mesire alanında gerçekleştirildi.

Buluşma Akademisyen-Yazar Fatih Yaşlı ve Gazeteci Çağlar Tekin'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Fatih Yaşlı etkinlikte yaptığı konuşmada depremden etkilenenlerin yoksul halk olduğunu, devletin bir şirket gibi yönetildiğini dile getirdi.

Yaşlı, bu duruma dur demek için özel sektörün karşısına devletçiliğin gelmesi, uluslararası müdahalelere karşı bağımsızlığın savunulması, tarikatlara ve cemaatlere karşı laiklik mücadelesinin verilmesi gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki seçimlere ilişkin olarak Erdoğan'ın gitmesi için herkesin elinden geleni yapacağını kaydeden Yaşlı ancak parlamento seçimlerinde bu değerleri savunan komünist, sosyalist, sol partilerin güçlenmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Çağlar Tekin etkinlikte depremin Suriye ve Türkiye coğrafyasındaki etkilerini anlattı. Tekin düzen siyasetinin depremde oluşan öfkeyi Suriyeli göçmenlere yönlendirerek asıl sorgulanması gerekenleri perdelediğini söyledi.