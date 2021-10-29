Köyceğiz Semt Evi açılıyor

Türkiye’nin birçok yerinde aydınlanma ve dayanışma merkezi olarak faaliyet gösteren semt evlerinden biri de Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde açılacak.

"Sermayenin saldırıları karşısında yoksullukla sınanan emekçilerin bir araya geleceği; evde, işte ya da toplumsal hayatta her gün şiddete veya tacize maruz kalan kadınların dayanışarak güçleneceği; eşitsiz gelişen eğitim sisteminde kendini geliştirmek isteyen gençlerin ve çocukların ücretsiz eğitim ve sanat atölyelerinde birlikte üreteceği, orman ve doğal kaynakların sermaye talanı karşısında hep birlikte mücadele edileceğinin" belirtildiği Köyceğiz Semt Evi’nin açılış hazırlıkları tamamlanmak üzere.

Köyceğiz Semt Evi, dayanışma atölyeleriyle, Kadın Dayanışma Komitesi’yle ve kültür sanat etkinlikleriyle tüm dostlarını 31 Ekim saat 14:00’da gerçekleştirilecek açılışa beklediğini duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi adına Savaş Sarı’nın konuşmacı olacağı açılışta, Köyceğizli kadınlar, gençler, emekçiler de söz alacak.