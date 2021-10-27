Karaduvar Semt Evi'nden Cumhuriyet Şenliği

31 Ekim Pazar günü Mersin Karaduvar Semt Evi, Karaduvar Mahalle'sinde Cumhuriyet Şenliği düzenleyeceğini duyurdu.

Saat 15'te Açelya Parkı'nda başlayacak çocuk şenliğinde, resim atölyesi ve tiyatro gösterisi yapılacak. Ayrıca Cumhuriyet konulu resimlerini getiren çocuklara kitap hediye edileceği bir de resim sergisi açılacak.

Aynı anda parkın bir bölümünde de saat 15.30'da "Sosyalist Cumhuriyet için buluşuyoruz" başlıklı bir konferans düzenlenecek. Konferansın konuşmacısı da Prof. Dr. Erhan Nalçacı.