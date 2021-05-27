Mersin'in Akdeniz ilçesinde yer alan Karaduvar Mahallesi’ni kapsayan, Aves Güney Antrepoculuk A.Ş. Akaryakıt Depolama Tesisinden, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. Akaryakıt Depolama Tesisi Tank Sahası arasında yapılacak olan akaryakıt boru hattına ilişkin imar planı değişikliğinin İl Belediye Meclisi'nde kabul edilmesine Karaduvar Semt Evi'nden tepki geldi.

Açıklamada, "Karaduvar halkı patronlardan büyüktür. Tüm mahalle halkını yaşam alanına sahip çıkmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

KARADUVAR HALKI PATRONLARDAN BÜYÜKTÜR

Karaduvar mahallesinin dört yanında zehir saçan tesislere her geçen gün yenileri ekleniyor. Halkın mücadelesi ile durdurulan polipropilen tesisinin sesi yeni kısılmışken şimdi mahallenin ortasından geçecek petrol boru hattı ortaya çıktı.

AVES şirketinin talebi ile ATAŞ depoları ile kendi depoları arasında yapılmak istenen boru hattı projesi geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi. Projede söz konusu petrol boru hattının Karaduvar ve Kazanlı mahallelerimizin arasında sokaklardan, yol kenarlarından geçecek olmasının tehlikelere yol açacağı aşikardır.

Kamu yararı ile hiçbir ilgisi bulunmayan, yalnızca bir şirketin maliyetlerinin azaltılmasını gündemine alan bu projenin belediye meclisindeki tartışmalarda arsızca savunulması patronların çıkarlarının her şeyin üzerinde görüldüğünü bir kez daha göstermiştir.

AVES adlı özel şirketin çıkarları için halkın yaşam hakkı umursanmadan alınan bu kararı kabul etmiyoruz.

Karaduvar halkı patronlardan büyüktür. Tüm mahalle halkını yaşam alanına sahip çıkmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

KARADUVAR SEMT EVİ