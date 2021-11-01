Köyceğiz Semt Evi açıldı

Muğla’nın ilk dayanışma ve aydınlanma merkezi olan Köyceğiz Semt Evi'nin açılışı yapıldı.

Ülkenin birçok yerinde çeşitli dayanışma örnekleri ile gündeme gelen semt evlerinden biri de Köyceğiz’de açıldı.

Yağışlı havaya karşın Köyceğizlilerin yoğun ilgisi ve katılımıyla yapılan açılışta TKP adına Merkez Komite üyesi Savaş Sarı bir konuşma yaptı.

Açılışta yapılan konuşmalarda son zamanlarda ülkedeki sorunlar karşısında emekçi halkın kendi içinde geliştireceği dayanışma örnekleri üzerinde duruldu.

Tüm Köyceğizlilerin yaşadıkları sorunların dayanışma ile üstesinden gelinmesi için açıldığı belirtilen Köyceğiz Semt Evi'ni hep birlikte sahiplenme çağrısı yapıldı.

Kadın Dayanışma Komiteleri, çevre sorunları karşısında kamuculuk mücadelesi, İşçi Okulları, öğrenciler ve gençler için kurulacak dayanışma atölyeleri Köyceğiz Semt Evi’nin dayanışma gündemlerini oluşturuyor.

Etkinlikte birçok Köyceğizli de TKP Gönüllüsü oldu.