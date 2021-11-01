Mersin’de Karaduvar Semt Evi cumhuriyet şenliği düzenledi

Karaduvar Semt Evi cumhuriyet şenliği düzenledi. Mahalle halkının katılım gösterdiği etkinlikte Karaduvar Semt Evi adına Meryane Zarifoğlu ve TKP PMK üyesi Erhan Nalçacı konuştu.

29 Ekim'in artık bayram havasında geçemediği dile getiren Zarifoğlu, Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. "Ortada kutlanacak bir bayram yok ama kazanılacak yeni bir düzen, yeni bir cumhuriyet var. Bugüne dair söylenecek sözümüz ise şudur: Biz Cumhuriyet karşıtlarına, halk düşmanlarına bu ülkeyi bırakmayacağız. Bu halk hak ettiği Cumhuriyeti kuracak. Cumhuriyet bağımsızlık, aydınlanma, eşitlik ve özgürlüktür. Bugün artık tek cumhuriyet yolu sosyalizmden geçmektedir. ” dedi.

TKP PMK üyesi Erhan Nalçacı ise cumhuriyet fikrinin tarih sahnesine çıkışından bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dinamiklerine değinen bir konuşma yaptı. Yeni Cumhuriyet'in kuruluşundan kısa bir süre sonra ihanete uğramaya başladığını anlatan Nalçacı, sosyalist cumhuriyetin emekçiler için tek kurtuluş yolu olduğunu söyledi.

Etkinlik mahalleden katılım gösteren emekçilere TKP gönüllüsü olma çağrısıyla son buldu.