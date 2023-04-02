Kosova'nın kuzeyinde polislere patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi

Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica'da görevdeki polislere patlayıcı madde atıldı.

Kosova Polisi'nden yapılan açıklamada, olayın gece yaşandığı ve ilk incelemelere göre polislere atılan patlayıcının "şok bombası" olduğunun belirlendiği bildirildi.

Polislerin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, "Yetkili suç birimleri, olay yerine gelerek gerekli inceleme işlemlerini gerçekleştirdi. Olayla ilgili 'resmi görevliye saldırı' suçundan dava açılması talimatını veren cumhuriyet savcısına da bilgi verilmiş olup bu dosyanın aydınlatılması için yoğun soruşturma yürütülmektedi." ifadelerine yer verildi.

Kosova-Sırbistan gerilimi

Kosova’nın kuzeyinde 23 Nisan'da yapılacak olağanüstü yerel seçimler öncesi gerginlik artmaya başladı. Son günlerde bu bölgede Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştiren 8 kişinin araçları kundaklanmıştı.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kundaklama olaylarıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sırbistan'ın kundaklama olaylarını organize ettiğini öne süren Sveçla, "Bir kişi bugün tutuklandı ve kuzeyde kundaklama olaylarına karışmanın yanı sıra sözde 'sivil savunma' suç yapısının aktif bir parçası olarak daha önce Kosova polisinin iki memurunu yaraladı. Bireysel veya Belgrad'ın yönettiği suç gruplarının bir parçası olarak ülkemizin istikrarını bozmak amacıyla herhangi bir suç işlemiş olan herkes tespit edilecek ve adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kosova ile Sırbistan, Kasım 2022'de araç plakaları nedeniyle ortaya çıkan gerginliği düşürmek için anlaşmaya varmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. (AA)