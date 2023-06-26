Korumaları gazeteci Sinan Aygül'e saldırmıştı: İstifa etmedi, 9 gün sonra özür diledi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri haberleştirmesinin ardından AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından feci şekilde darp edilmişti. Aygül saldırganların "Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin" dediğini söylemişti. Saldırıda yaralanan Aygül hastanede tedavi altına alınmıştı.

Aygül'e saldıran Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali ve polis memuru Engin Kaplan görevden alınmış ve başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Belediye Başkanı Geylani ise olayda kendisinin bir dahli olmadığını savunmuş ve Aygül'ü hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

Gazeteci meslek örgütleri saldırıyı kınamış ve Geylani'yi istifaya çağırmıştı.

Günler sonra özür diledi

Olayın ardından 9 gün geçtikten sonra Geylani sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayımladı. Saldırıyla ilgisi olmadığı iddiasını yineleyen Geylani olaydaki sorumluluğunu zımnen kabul ettiği mesajında Aygül'e geçmiş olsun diledi, Tatvan halkından özür diledi.

Geylani'nin bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"17 Haziran 2023 Cumartesi günü Tatvan ilçemizde Gazeteci Sinan AYGÜL’e dönük asla tasvip etmeyeceğimiz menfur bir saldırı gerçekleşmişti.

Saldırının belediyemiz başkanlık koruma birimi personelleri tarafından yapılmış olması bu olayda bizleri derinden üzen diğer bir husus olmuştur.

İlgili personellerle ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmış olup saldırganlar tutuklanmış, hukuki süreç ise devam etmektedir. Süreç sonucunda gerek saldırganların ve gerekse azmettirici ve dahli bulunanların hukuk önünde en ağır cezayı almaları en büyük temennimizdir.

Yaşanan saldırı da her ne kadar dahlim olmasa da, saldırıyı yapan kişilerin konumu bu olayda bizlere de sorumluluk yüklemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; öncelikle belediye başkanı olarak, bir kez daha kamuoyu önünde gazeteci arkadaşımız Sinan AYGÜL’e yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Ayrıca yaşanan bu üzücü hadiseden dolayı Aygül’ün ailesi ve sevenleri başta olmak üzere akrabaları, Yoncabaşı (Şıkranıs) Köyü sakinleri ve tüm Tatvan halkından Tatvan Belediye Başkanı olarak üzüntülerimi tekrar belirtip özürlerimi diliyorum."