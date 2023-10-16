Koruma altındaki Karacasöğüt Koyu'na inşaat girişimi: Belediye ruhsat verdi, kolluk izledi

Bürokratların şirketi MUÇEV, bir bölümü 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Muğla Marmaris'teki Karacasöğüt Koyu'nda inşaat faaliyeti yürütmek için hazırlıklara başladı.

İş makinelerini durdurmaya çalışan Marmaris Kent Konseyi üyeleri, bölgeye 3 TIR dolusu inşaat malzemesi getirildiğini duyurdu.

Koruma Bölge Kurulu kararıyla görevlendirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleriyse yaşananlara seyirci kaldı. Taşeron firma itirazlara karşı Marmaris Belediyesi'nin verdiği ruhsatı göstererek, arkeolojik alanı dikkate alan yeni bir proje çizimi yapıldığını söyledi.

Mahkeme sürecinin devam ettiğini hatırlatan Marmaris Kent Konseyi, Marmaris Belediyesi'ne seslendiği açıklamasında ''Geçmişte davacısı olduğu bir projeye belediyenin ruhsat vermiş olması da ayrıca canımızı acıttı'' ifadelerine yer verdi.

Değişikliğe gidilen plan için yeniden ÇED sürecinin işletilmesi gerektiğini belirten Konsey, emsal olarak marina büyütme projesi için açılan iptal davasını gösterdi:

''MUÇEV Marina büyütme projesi için ÇED olumlu kararı verilmiş ve bu kararın iptali için dava açmıştık. Dava devam ederken koy içerisinde yer alan tarihi eserler nedeniyle Anıtlar Kurulu proje alanının bir bölümünü de kapsayacak şekilde koyu 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil etti. İlan edilen alanda inşai faaliyet yapılamayacağı bildirilmişti.''