Koruma altındaki İkizdere'ye yeni HES projesini Reis Holding başlattı

İkizdere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının dayanışma çağrıları devam ederken, Reis RS Enerji Elektrik Üretim Sanayi tarafından Rize'nin İkizdere ilçesinde 'İkizdere-Dereköy HES' Projesinin yapılması için çalışmalara başlandı.

İkizdere Dernekler Federasyonu 2. Başkanı İsmet Ekşioğlu, enerji ihtiyacı adı altında dünyaca örneği olmayan ve turizm bölgesi ilan edilen vadinin yok edileceğini, gidecek başka vatanlarının olmadığını ifade ederek HES projesine karşı dayanışma çağrısında bulundu.

Proje hakkında ÇED süreci başlatan Reis Holding 'halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısının' 22 Haziran saat 10.00'da İkizdere Öğretmenevi toplantı salonunda yapılacağını duyurdu.

Karara tepki gösteren İsmet Ekşi şunları söyledi:

"Vadilerimiz aç gözlü holdinglerin HES ve taş ocağı çalışmalarıyla açıkça işgal altında. Bu vadilerimiz 2010’dan itibaren Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun aldığı karar sonucu doğal sit alanı ilan edilmiştir. İlgili bakanlık ise aradan tam 10 yıl geçtikten sonra bu durumu tescil etmiştir. Bakanlığın kararına göre ise sit alanı ilan edilen bu bölgelerde henüz başlamış proje yok. Kurulun kararı sonrasında 2863 sayılı Yasa gereği söz konusu bu alanlarda sözde taş ocağı, madencilik çalışması dahi yapılamayacak, HES inşaatlarına izin verilmeyecek. Böylece önemli turizm bölgesi olan İkizdere, Anzer, Cimil ve Ovit yöresinde yapılması planlanan 26 HES projesinin yapımı imkansızlaştırılacaktı, ancak bu böyle olmadı. İkizdere Vadisi koruma altına alınmış bir vadi olmasına rağmen nasıl oluyor da bu vadide yeniden taş ocağı ve HES projeleri yapımına izin veriliyor? Bir yandan yasal kararlar alıyorsunuz, diğer yandan bu kararları yok sayıyorsunuz. Bugün Cengiz İnşaat’ın katlettiği Eskincedere vadisi Dünyaca koruma altına alınan 200 vadiden bir ve de 50. sırada yer almaktadır ve bu cenneti yok ettiniz."

‘Bu vadide 26 HES projesi var’

"İkizdere vadisi bir yandan turizm vadisi ilan ediliyor diğer yandan ise enerji, maden vs. denilerek yani kâr uğruna katlediliyor. Bu vadide 26 HES projesi var bunların 6 tanesi zaten aktif olarak faaliyette ve de 2 taş ocağı da aktif çalışıyor. Bu cennet İkizdere vadisini zaten yok etmişler Cengiz İnşaat’ın taş ocağı adı altında bu vadiyi nasıl katlettiğini artık dünya gördü biliyor şimdi, bu yetmezmiş gibi bir avuç suyumuz kalan Velkü'deki deremize de göz koydular. Zaten buradaki sularımızı gasp ettiler aldılar. Cennet vadimiz zaten yok oldu bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi başımıza Reis Holding’in yapacağı HES belası geldi. Yahu bu vadide zaten su kalmadı ki nereye nasıl HES yapıyorsun? Bu ülkeyi tek başına yöneten reisten yıllardır çekiyoruz şimdi de Reis Holding’den çekeceğiz nedir bu reislerden çektiğimiz?"

‘Limak başaramadı, Reis de başaramayacak”

"Cengiz’in katliamlarına karşı sergilediğimiz direnişi burada sularımızı kâr uğruna elimizden almak isteyen Reis Holding’e karşı da direneceğiz. Her türlü hukuksal süreci yürüteceğiz. Tüm duyarlı yurttaşlarımızı bu HES projesine karşı 22 Haziran 2023 Perşembe günü yapılması düşünülen halkı bilgilendireme toplantısını yaptırtmamak için dayanışmaya çağırıyoruz. Bizim gidecek başka vatanımız yok. Artık bizim verecek bir tas suyumuz da yok. LİMAK başaramadı, Reis de başaramayacak." (ANKA)