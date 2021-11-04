Koronavirüs için geliştirilen ilaca ilk onay geldi

İngiltere ABD’li ilaç şirketi Merck tarafından Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen oral yolla alınan antiviral ilaca şartlı kullanım onayı verdi.

AP’nin haberine göre İngiltere ilaca onay veren ilk ülke oldu.

İngiltere Molnupiravir adlı ilacın 18 yaş ve üzerinde obezite ya da kalp hastalığı gibi en az bir risk faktörü taşıyan Covid-19 hastalarında kullanımını onayladı.

İlacın hastalığı hafif ya da orta şiddette geçiren Covid-19 hastalarında 5 gün boyunca günde 2 kez alınması öngörülüyor.

Molnupiravir için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa Birliği’nin İlaç Kurumu’na yapılan başvurular henüz sonuçlanmadı.