İngiltere'de HPV aşısı binlerce kadının rahim kanserine yakalanmasını önledi

Türkiye’de ücretsiz olması için halen mücadele verilen Human Papilloma Virüs (HPV) aşısının İngiltere’de rahim ağzı kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde düşürdüğü ortaya konuldu.

Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan çalışmada 12-13 yaşlarındayken Cervarix adlı HPV aşısını olan ve şimdi 20’li yaşlarını süren kadınların, aşılanmamış kadınlara göre virüsle bağlantılı rahim kanserine yakalanma risklerinin yüzde 87 oranında düştüğü belirtildi.

Dün yayımlanan çalışmanın yazarlarından biri olan İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu’ndan Kate Soldan, ortaya konulan bu yeni sonuçların aşı programının yalnızca aşının etkinliğine değil aynı zamanda aşılanan nüfus oranına da bağlı olduğunun kavranmasını teşvik edeceğini umduklarını söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre 14-16 yaşlarında aşıyı olan kadınlarda rahim kanserine yakalanma oranı yüzde 62, 16-18 yaşları arasında aşı olanların hastalığa yakalanma oranı ise yüzde 34 düştü.

İngiltere HPV aşısını 2008 yılında ulusal aşılama programına almıştı. Araştırma Cervarix adlı aşının kız çocuklarına uygulandığı 2008-2012 yılları arasını kapsıyor. İngiltere son olarak bir başka HPV aşısı olan Gardasil’i 12 ile 13 yaşlarında kız ve erkek çocuklarına uygulamaya başlamıştı.

Araştırma sonuçları kanser öncesi hücre değişimlerininse 12-13 yaşlarında aşıyı olan kadınlarda yüzde 97 oranında önlendiğini ortaya koydu. Kanser öncesi hücre değişimleri 14-16 yaş grubunda aşı olanlarda yüzde 75, 16-18 yaş grubunda aşılananlarda ise yüzde 39 oranında düştü.

Türkiye'de Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği ile Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri HPV aşısının ücretsiz olarak yapılması için mücadele yürütüyor ve aşılanma için dayanışma kampanyaları düzenliyor.

Üç doz yapılması gereken aşının Türkiye'de bir dozu 700 TL civarında satılıyor.