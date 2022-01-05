Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Salgında vakaların yeniden yükselişe geçmesi sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam bir toplantı yapacak.

Haber Merkezi

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. 

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