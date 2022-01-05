Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Salgında vakaların yeniden yükselişe geçmesi sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam bir toplantı yapacak.
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.