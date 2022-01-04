Bakanlık açıklaması: 137 ölüm, 54 bin 724 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre Türkiye'de bugün 137 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeni vaka sayısı ise 54 bin 724 oldu. Bakanlık bugün yapılan test sayısını 382 bin 888, bugün iyileşenlerin sayısını 26 bin 561 olarak duyurdu.

Öte yandan Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Omikron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.