Korkmaz ailesi: 'Ne mücadelemizden vazgeçtik ne de Ali İsmail’in adını yaşatma gayretimizden'

Haziran Direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve yandaş esnaf tarafından dövülerek katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti.

Cumhuriyet’e konuşan anne Emel Korkmaz, “Ali İsmail’in darp görüntülerini herkes izledi. Buna karşın ‘ödül’ niteliğine ceza aldılar. Hepsi şu an dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor ama benim oğlum 10 yıldır toprak altında. Ali İsmail benim evladım ama bu süreçte milyonlarca insanın da çocuğu, kardeşi ve abisi oldu. Şu an Ali İsmail’in adına kurduğumuz vakıfla yüzlerce çocuğa burs veriyoruz. Ali İsmail’in adıyla bir mücadele veriyor olmak bana güç veriyor'' dedi.

'Tedavi edilse belki bugün yaşıyor olacaktı'

Ali İsmail Korkmaz'ın saldırının ardından gittiği hastaneye alınmamasını hatırlatan anne Korkmaz, ''Ali İsmail darp edildikten sonra müşahede altına alınmadı. Tedavi edilse belki de bugün yaşıyor olacaktı. 6 Şubat depreminde de Ali İsmail’in kuzenini kaybettik. Adaşıydı. Yüreğimiz yanıyor” ifadelerini kullandı.

Hukuki sürece ilişkin bilgi veren ağabey Gürkan Korkmaz, “Ali İsmail’i ülkenin her kurumu mağdur etti. Polis dövdü, öldürdü. Doktoru muayane etmedi, görevini ihmal etti. Savcılık soruşturmayı düzgün bir biçimde yürütmedi. 8 kişinin 19 yaşında bir genci döverek öldürmesinin yargılaması sonucunda en ağır cezayı alan polis memuru 3 yıl cezaevinde kaldı. Sonrasında da serbest bırakıldı. Biz tüm bu yaşananlara karşın ne mücadelemizden vazgeçtik ne de Ali İsmail’in adını yaşatma gayretimizden. Onun adına vakıf kurduk ve 9 yıldır onun anısına mücadelesini sürdürüyoruz” diye konuştu.