Ali İsmail Korkmaz'ın katledilmesinin üstünden 10 yıl geçti: Hep 19 yaşında, düşlerinde özgür dünya...

Haziran Direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve yandaş esnaf tarafından dövülerek katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti.

Polis ve yandaş esnaf hunharca saldırdı

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'deki eylemlere katılan Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece polisin yoğun saldırısından korunmak için bir ara sokağa girmişti.

Ali İsmail, girdiği sokaktaki arabaların arkasına 'pusuya' yatan polisler ve AKP'nin esnafının saldırısına uğradı.

Saldırının ardından gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne 'İfadeni ver gel' denilerek alınmadı. İfadesinin verdikten sonra hastaneye yeniden gelen Ali İsmail, beyin kanaması teşhisiyle Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Ali İsmail Korkmaz'ın 4 Haziran'da bilinci kapandı.

10 Temmuz günü ise Ali İsmail hayata gözlerini kapadı.

Talimatı da 'cezaları' da Erdoğan verdi

Ali İsmail'i katledenler hakkında açılan davada, katillere verilen cezalar ödül niteliğinde oldu.

'Polise talimatı ben verdim' diyen Erdoğan'ın, polisleri de koruduğu verilen cezalardan anlaşılıyor.

Ali İsmail Korkmaz’ı sokak ortasında döverek öldüren polis ve esnafla ilgili kasten adam öldürmek ve bu suçu kolaylaştırmaktan açılan davada, mahkeme önce polis memurlarından Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e yaralama suçundan altı yıl sekizer ay hapis cezası verdi.

Polisler Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin’in delil yetersizliğinden beraatlarına karar verildi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, polis memuru Hüseyin Engin ile fırıncı Ebubekir Harlar hakkındaki kararı bozdu. Yeniden yargılama sonunda polis Hüseyin Engin’e yedi ay 15 gün, fırıncı Ebubekir Harlar’a ise altı yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Ayrıca Ali İsmail'in başına tekme atarak ölümüne neden olan polis Mevlüt Saldoğan, mağdur sıfatıyla Gezi Davası'na müdahil oldu.

Hatay, Ali İsmail için söyleyecek

Ali İsmail'in, düşlerindeki dünyayı hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümünde Ali İsmail'i özel bir konserle anacak.

Hatay'da düzenlenen 23. Evvel Temmuz Festivali kapsamında gerçekleşecek konserde, Hüsnü Arkan şarkılarını Ali İsmail’in anısı için Antakya'ya bağlı Ekinci köyünde söyleyecek.