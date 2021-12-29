Korgeneral Hakkı Kılınç’ın rütbesi söküldü

28 Şubat davasında haklarında müebbet hapis cezası verilen 14 emekli generalin rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderilmişti.

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 50. maddesi gereğince sanıkların TSK’dan çıkarılma işlemi tamamlandı.

Haklarında TSK’dan çıkarılma işlemi yapılan emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'in rütbesi söküldü.



Genelkurmay Personel Başkanlığı, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Kılınç’ın rütbesinin sökülmesi için İçişleri Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. Bakanlık da Kılınç’ın rütbesinin söküldüğünü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine bildirdi.

Bakanlığın gönderdiği cevap yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Jandarma Genel Komutanlığında görevli iken 30 Ağustos 2004'te kadrosuzluktan emekliye sevk edilen Hakkı Kılınç hakkındaki karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılarak sonucunun Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bilgi verilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda adı geçen hakkındaki karar doğrultusunda 7145 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici madde 35/D-2 kapsamında ‘rütbenin alınması’ kararı verilmiştir.” (İHA)