Kore'de sel felaketi: Kim orduyu seferber etti

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, selden zarar gören Güney Hamgyong Eyaletine yardım göndermek ve orduyu kurtarma faaliyetlerine dahil etmek için bir karar yayınladı.

Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu'nun, mühendis birimlerini harekete geçirerek etkilenen bölgelerdeki hasarlı yolların derhal onarılması ve eyalette konuşlu Halk Ordusu birimlerinin kurtarma kampanyasına yerleştirilmesi için bir talimat yayınladığı aktarılırken

Perşembe günü yayınlanan kararnamede ayrıca, Güney Hamgyong'daki felaketten kaynaklanan hasarın tahmin edilmesi ve ordu ve eyalet güçlerinin ortak çabalarıyla bölgenin toparlanmasının bir an önce bitirilmesi talimatı verildi.

Kore lideri, maddi ve mali kaynaklar da dahil olmak üzere, mağdur olan eyalete gerekli tüm desteğin verilmesi talimatını verdi.

Güney Hamgyong'da 1-3 Ağustos tarihleri ​​arasında süren şiddetli sağanaklar sonucunda 1.170 evi su bastı ve 5.000 kişi tahliye edildi.