Kim Yo Jong'dan ABD'ye: Yanlış beklentiler, daha büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanır

Kore İşçi Partisi Merkez Komite Direktörü Yardımcısı Kim Yo Jong, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) müzakere sinyali aldığına dair sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kim Yo Jong, KDHC'nin resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan açıklamasında şöyle dedi:

"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Kongresi'nde açıklığa kavuşturulan pozisyonumuzun ABD'ye dönük bir "ilgilenme sinyali" olarak gördüğüne dair haberleri duydum.

Bir Kore atasözü, 'Bir rüyada önemli olan şey, onu görmek değil yorumlamaktır' der.

Görünüşe göre ABD, durumu kendi konforunu sağlayacak şekilde yorumlamış.

Yanlış bir yolla edinilen bu beklentiler, daha büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir."

Ne olmuştu?

KDHC lideri Kim Yong Un, parti kongresinde "ABD ile hem diyaloğa hem karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olmalıyız" demişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kim'in açıklamalarını, "bir müzakere sinyali" olarak değerlendirmişti.