Kim: Kore ABD ile hem diyaloğa hem de karşılaşmaya hazır olmalı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin bir toplantısında, Kuzey Kore'nin ABD ile diyaloga veya olası bir çatışmaya girmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

KDHC lideri ayrıca "Kore Yarımadası'ndaki durum üzerinde istikrarlı bir kontrol sağlamak için çaba sarf etmenin önemli olduğuna" da dikkat çekti.

Kore menşeli KCNA, Cuma günü, Kim'in stratejiyi ana hatlarıyla belirlediğini ve ABD ile ilgilenirken izlenmesi gereken politikaların yönlerini belirlediğini bildirdi. Kim, "Devletin haysiyetini korumak", "gelişmeden faydalanmak" ve "ülkenin barışçıl durumunu ve durumunu garanti etmek" için "diyaloğa ve karşı karşıya gelmeye hazır olmak" gerektiğini kaydetti.