Kore: Bir hipersonik füzeyi başarıyla test ettik

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), bir hipersonik füzeyi başarıyla test ettiğini duyurdu.

Bu Pyongyang'ın şu ana kadar gerçekleştirdiği ikinci hipersonik füze testi oldu.

KDHC'nin resmi haber ajansı KCNA, hipersonik uçuşlu başlığa sahip füzenin çarşamba günü yapılan testte 700 kilometre uzaklıktaki bir hedefi vurduğunu bildirdi.

KCNA'nın aktardığına göre, füze başlığı, fırlatıcıdan kopmasının ardından 120 kilometre yanlamasına hareket ederek hedefine ulaştı.

Bu testle birlikte silah sisteminin kış mevsimi koşullarında "yakıt ampul sistemi"nin de denenmiş olduğu açıklandı.

KDHC, Hwasong-8 adlı füzeyle ilk hipersonik füze testini geçtiğimiz Eylül ayında yapmıştı. KDHC, mevcut 5 yıllık plan çerçevesinde hipersonik füzelerin testini "öncelikli stratejik silah" görevi olarak listelemişti.

ABD, Japonya ve Kanada, çarşamba günü yapılan testi kınadığını açıkladı.