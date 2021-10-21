KDHC: Füze denememiz savunma amaçlı, ABD endişelenmesin

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) dün gerçekleştirdiği denizaltından fırlatılan balistik füze denemesinin komşu ülkelerin ve bölgenin güvenliğine hiçbir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

ABD'nin çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi KDHC'nin yeni füze denemesini görüşmek üzere Çarşamba günü acil olarak toplanmıştı.

KDHC Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklamada 19 Ekim'de ülkenin gerçekleştirdiği denizaltından fırlatılan balistik füze denemesinin, savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda orta ve uzun vadeli planlarının bir parçası olan normal bir faaliyet olduğunu bildirdi.

ABD'nin anormal tepkisi endişe verici

Denemenin komşu ülkelere ve bölgeye hiçbir tehdit oluşturmadığını ve zarar vermediğini belirten sözcü, buna karşın ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ni, kararlarının ihlal edildiği iddiasıyla acil toplantıya çağırarak provokatif adımlar attığını dile getirdi.

KDHC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin egemen bir devletin kendini savunma hakkına karşı anormal bir tepki göstermesinin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Sözcü, KCNA'ya yaptığı açıklamada ülkesinin caydırıcı adımlarının herhangi bir devleti ya da gücü hedef almadığını, kendisine karşı bir savaşı önlemeyi ve egemenlik haklarını savunmayı amaçladığını kaydetti.

Çifte standart

"Son deneme atışını yaptığımızda ne aklımızda ABD vardı, ne de onu hedefledik" diyen sözcü, denemenin tamamen ülkenin savunması için planlanmış olduğunu dile getirdi. Sözcü "Bu nedenle ABD'nin test atışı üzerinden endişelenmesine ya da kendisini sıkıntıya sokmasına gerek yok" dedi.

ABD'nin kendi sahip olduğu ya da geliştirmekte olduğu silah sistemlerini KDHC geliştiriyor diye eleştirmesini çifte standartlarının bir ifadesi olarak niteleyen sözcü, bunun ABD'nin KDHC'yi düşmanlaştırmadığına dair açıklamasının "gerçekliğine" dair de şüphe uyandırdığını söyledi.

'ABD ve BMGK saatli bombayla oynuyor'

KDHC Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklamada "Eğer ABD KDHC'nin egemenlik hakkının düzenli ve meşru uygulanmasına karşı çıkmazsa Kore yarımadasında hiçbir gerilime sebep olmaz ama ABD ve onun köle güçleri yanlış eylemi seçmekte ısrar ederlerse bu daha ciddi sonuçlar için bir katalizör olur" dedi.

KDHC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ABD'nin ve BM Güvenlik Konseyi'nin tehlikeli bir "saatli bomba"yı kurcaladığı gerçeği konusunda ciddi endişeleri olduğunu daha önce de ifade ettiklerini söyledi.