Çin Financial Times'ın haberini yalanladı: Füze değil uzay aracı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Çin'in Ağustos ayında nükleer başlık taşıyabilen bir hipersonik (sesten hızlı) füze denemesi yaptığını, bunun ABD istihbaratını şaşırttığını ileri sürmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Financial Times'ın bu iddiasını yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin ordusunun Temmuz ayında bir uzay aracı denemesi yaptığını söyledi. Sözcü Cao "Bu bir füze değildi, uzay aracıydı" dedi.

FT'de çıkan haberde Çin'in Ağustos ayında Alçak Dünya Yörüngesi'nde uçan ve hedefine yönelmeden önce dünyanın çevresini dolaşan sesten hızlı aracı taşıyan bir roket fırlattığı, füzenin hedefini 38 km ıskaladığı iddia edilmişti. FT istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çin'in hipersonik silahlar konusunda "ABD'li yetkililerin tahminlerinin çok ilerisinde, şaşırtıcı bir gelişme kaydettiğini" ileri sürmüştü.

Öte yandan Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'da sözkonusu haberle ilgili "ABD Çin'in hipersonik füzelerini çok fazla gözetlemekten vazgeçip ufkunu genişletmeli" başlığıyla bir yazı kaleme alındı. Yazıda FT'nin haberinin güvenilirliği sorgulanırken, Çin'in "ABD'nin askeri alandaki egemen konumuna küresel bir meydan okuma isteği olmadığı" belirtilerek "ABD askeri hegemonyasını kaybetmekten endişe etmemeli" denildi.