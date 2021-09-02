Kore, 3 milyon koronavirüs aşısını 'Diğer ülkelerin daha çok ihtiyacı var' diye geri çevirdi

UNICEF Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) yaklaşık üç milyon CoronaVac koronavirüs aşı dozunu, salgından ciddi şekilde etkilenen ülkelere gönderilmesi gerektiğini söyleyerek reddettiğini söyledi.

Düşük gelirli ülkeler için COVAX planının arzını yöneten BM çocuk ajansına göre, Kore Kamu Güvenliği Bakanlığı, dünyadaki yetersiz küresel aşı arzına ve başka ülkelerde ağır bir şekilde devam eden enfeksiyon artışlarına işaret etti.

Şimdiye kadar, Kore herhangi bir Covid-19 vakası bildirmedi ve sınırların kapatılması ve yurt içi seyahat kısıtlamaları dahil olmak üzere katı pandemi önlemleri aldı.

Bir UNICEF sözcüsü İngiltere menşeli Reuters'a, bakanlığın önümüzdeki aylarda aşı almak için COVAX'la iletişim kurmaya devam edeceğini söyledi.

COVAX planına ortak liderlik eden kuruluşlardan biri olan Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'nın bir sözcüsü, "COVAX salgınına yanıt vermek için KDHC yetkilileriyle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.