Köprünün beton bloğuna çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtaki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan bir kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilden 2 tabanca çıktı

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabanca buldu. Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

‘Çok hızlı geliyorlardı’

Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı. Şurada hafif tümsek var orda dengeyi kaybettiler. Duvara vurdular, direkt geldiler duvara vurdular. Biz de vatandaş olarak yardıma geldik. Otomobilde dört kişi vardı. Biz geldiğimizde vefat etmişlerdi. Dört kişilerdi birini ambulansa alıp götürdüler" dedi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.