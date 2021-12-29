Köpek saldırısı sonucu yaralanan Asiye yoğun bakımdan servise alındı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye dün akşam saatlerinde uyandırılmıştı.

Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete tarafından yapılan açıklamada, “Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir. Hastamız yoğun bakım ünitesinden servise alınmış durumdadır. Servis koşullarında takip ve tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin Asiye'ye saldırısı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli daha tutuklamıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutulu kişi sayısı beşe yükselmişti.