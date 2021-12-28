Asiye ile ilgili soruşturmada yeni gelişme: İki kişi daha tutuklandı

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin Asiye'ye saldırısı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutulu kişi sayısı beşe yükseldi.

Haber Merkezi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Olayda toplam tutuklanan sayısı beşe yükseldi. 