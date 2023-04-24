Köpeğe cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı

Ankara'da köpeğe cinsel saldırıda bulunan Zafer Şukurcanov tutuklandı. Olay, 22 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan fırında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Zafer Şukurcanov'un sokak köpeğini, kapalı olan fırına zorla götürdüğünü gören bir kişi, çevredekilere haber verdi. Pek çok hayvanseverin, fırının önüne gelmesi üzerine Şukurcanov kaçmaya çalıştı. Yurttaşlar tarafından yakalanan Şukurcanov, polise teslim edildi.

Veterinere götürülen köpeğin ise yaralandığı belirlendi. Gözaltına alınan Şukurcanov, emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'Cinsel saldırıya uğradığı aşikar'

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, veterinerde köpeğin anüsünde yaralanma fark edildiğini söyledi.

Tedavisinin sürdüğünü kaydeden Gürsoy, "Bu hayvanın cinsel saldırıya uğramış olduğu aşikar. Bu gibi suçlarda cezaların caydırıcı olmasını çok önemsediğimizi söylemiştik. Cezaların caydırıcı olması, bu gibi eylemlerin önünü kesebilir. Köpeğin sağlık durumu şu anda iyi. Zaten sakin bir köpek için olduğu için bu saldırıya maruz kalmış. Birkaç güne toparlanacak yaşadığı mahalleye geri dönecek" dedi.