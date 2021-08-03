Konya'daki katliamın faili hâlâ yakalanamadı!

Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun adlı saldırgan 5 gündür yakalanmadı.

Aile avukatı Abdurrahman Karabulut, saldırganın günlerdir yakalanamamasının saldırının planlı ve organize yapıldığının göstergesi olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Karabulut, “Katil ve yahut katille işbirliği yapan kişiler, bu organizasyonu yapmışlar. Katliamın ardından nasıl kaçacaklarını, HTS kayıtlarından ve telefon sinyallerinden nasıl kurtulacaklarının planını yapmışlar ve birileri ustaca bunu yönlendirmiş. Yoksa emniyet tarafından spontane gelişen cinayet vakalarında ya da başka suçlarda suç sonrası çok kısa sürede failler yakalanıyor. 4 gündür yakalanmamasının en büyük sebebi, katliamın önceden tasarlanarak, planlı ve tek kişi tarafından yapılmadığının göstergesidir. Yönlendiren birilerinin var olduğunun, planlamayı yapanlar arasında profesyonel kişiler olduğunun da göstergesidir" diye konuştu.