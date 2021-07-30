Konya'daki katliam sonrası TKP'den ilk tepki

Konya'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği katliam sonrasında TKP heyeti olay yerine giderken, partiden ilk tepki açıklaması geldi.

Yapılan paylaşımda "Dökülen kanın tek sorumlusu yoksulluk ve yolsuzlukları ırkçılıkla örtmek isteyen iktidardır" denildi.

Dökülen kanın tek sorumlusu yoksulluk ve yolsuzlukları ırkçılıkla örtmek isteyen iktidardır. https://t.co/Gz8aarFEXD — TKP (@tkpninsesi) July 30, 2021

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise "Irkçılığa mazeret arayanlar, onunla flört edenler, ondan beslenenler… Bu korkunç tablo sizin de eseriniz" paylaşımında bulundu.