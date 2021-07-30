Konya'daki katliam sonrası TKP'den ilk tepki

Konya'da yaşanan katliam sonrasında TKP'den 'Dökülen kanın tek sorumlusu yoksulluk ve yolsuzlukları ırkçılıkla örtmek isteyen iktidardır' açıklaması geldi.

Haber Merkezi

Konya'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği katliam sonrasında TKP heyeti olay yerine giderken, partiden ilk tepki açıklaması geldi.

Yapılan paylaşımda "Dökülen kanın tek sorumlusu yoksulluk ve yolsuzlukları ırkçılıkla örtmek isteyen iktidardır" denildi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise "Irkçılığa mazeret arayanlar, onunla flört edenler, ondan beslenenler… Bu korkunç tablo sizin de eseriniz" paylaşımında bulundu.

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