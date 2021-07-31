Konya'daki katliam için toplananlara polisler ve faşistler saldırdı

Konya'daki katliamı protesto etmek için Ankara ve Van'da bir araya gelenlere polis müdahale etti.

Van'daki eyleme polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı, 5 kişi gözaltına alındı. Ankara’da yapılacak olan açıklamaya da polis biber gazıyla saldırdı.

İstanbul'da ise Taksim Tünel’de toplanıldı. Eylemin ardından Kasımpaşa’nın ara sokaklarına giren kitleye saldırı oldu.

Gazetecileri de hedef alan faşistler, SendikaOrg muhabirleri Derya Saadet ve Ceylan Bulut ile Özgür Gelecek’ten Taylan Öztaş, Mezopotamya Ajansı’ndan Enes Sezgin ve Rojin Altay ve Gazete Fersude’den Hayri Tunç’u darp etti.