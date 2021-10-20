Konya'daki ırkçı katliamla ilgili 11 kişiye 7'şer kez müebbet istendi

Konya'da 30 Temmuz tarihinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikatı tamamladı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Mehmet Altun hakkında, "Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçundan 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Yakarak mala zarar verme" suçundan 8 yıla kadar hapis, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu 10 kişiye de azmettirmekten 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Soruşturmada tutuklanan diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Ali Keleş (Lütfi Keleş oğlu), Veli Keleş, Ayşe Keleş, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş oğlu), Ali Keleş (Harun Keleş oğlu) hakkında ise, "Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan katil zanlısı Mehmet Altun’un eşi Zehra Altun, babası İbrahim ve annesi İsmahan Altun hakkında ise kuvvetli suç şüphesinin kalkmasından tahliye kararı çıktı.